21 ноября, 08:40

Россиянам рассказали, на кого повлияет рост МРОТ и индексация зарплат в 2026 году

Обложка © Life.ru

С 1 января 2026 года в России произойдёт одно из самых значительных повышений минимального размера оплаты труда за последние годы — на 20,7% до 27 093 рублей. Детали грядущих изменений и их влияние на доходы граждан раскрывает материал газеты «Известия».

Повышение МРОТ, которое затронет 4,6 млн россиян, носит опережающий характер — его темпы превышают как прогнозируемую инфляцию, так и рост прожиточного минимума. Одновременно с этим запланирована единая индексация на 7,6% для работников бюджетной сферы, включая учителей, врачей, сотрудников культуры, госслужащих и военнослужащих.

В коммерческом секторе наиболее значительный рост зарплат прогнозируется в IT-отрасли (10-15%), а также у инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике. В обрабатывающей промышленности прибавка для технических специалистов может составить 8-10%, тогда как в сфере торговли и общественного питания ожидается более скромный рост.

С нового года также будет пересмотрен прожиточный минимум, который составит 18 939 рублей. Важно, что МРОТ будет превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения (20 644 рубля) на 31,2%, что продолжает курс на улучшение благосостояния граждан.

Экономист объяснила, что изменится в жизни россиян при повышении МРОТ до 45 тыс. рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 января 2026 года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). После повышения он будет составлять 27 093 рублей в месяц. Однако радоваться рано, ведь эксперты отмечают, что это спровоцирует рост цен на товары.

