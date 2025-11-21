Россиянам рассказали, на кого повлияет рост МРОТ и индексация зарплат в 2026 году
С 1 января 2026 года в России произойдёт одно из самых значительных повышений минимального размера оплаты труда за последние годы — на 20,7% до 27 093 рублей. Детали грядущих изменений и их влияние на доходы граждан раскрывает материал газеты «Известия».
Повышение МРОТ, которое затронет 4,6 млн россиян, носит опережающий характер — его темпы превышают как прогнозируемую инфляцию, так и рост прожиточного минимума. Одновременно с этим запланирована единая индексация на 7,6% для работников бюджетной сферы, включая учителей, врачей, сотрудников культуры, госслужащих и военнослужащих.
В коммерческом секторе наиболее значительный рост зарплат прогнозируется в IT-отрасли (10-15%), а также у инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике. В обрабатывающей промышленности прибавка для технических специалистов может составить 8-10%, тогда как в сфере торговли и общественного питания ожидается более скромный рост.
С нового года также будет пересмотрен прожиточный минимум, который составит 18 939 рублей. Важно, что МРОТ будет превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения (20 644 рубля) на 31,2%, что продолжает курс на улучшение благосостояния граждан.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 января 2026 года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). После повышения он будет составлять 27 093 рублей в месяц. Однако радоваться рано, ведь эксперты отмечают, что это спровоцирует рост цен на товары.
