Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 11:44

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 22 440 до 27 093 рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 января 2026 года россиян ждет очередное повышение минимального размера оплаты труда. Депутаты Госдумы окончательно приняли закон, который поднимет планку МРОТ до 27 093 рублей в месяц.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это повышение затронет интересы миллионов. По оценкам властей, увеличение минималки обеспечит рост заработной платы для примерно 4,6 млн работников по всей стране.

Напомним, с 2025 года МРОТ был установлен на уровне 22 440 рублей.

МРОТ — это законодательно установленный минимум оплаты труда в месяц. Работодатели не имеют права платить сотрудникам, отработавшим полную норму времени, меньше этой суммы.

Ранее сообщалось, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 31% в 2026 году. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год.

Госдума окончательно утвердила федеральный бюджет на 2026–2028 годы
Госдума окончательно утвердила федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar