Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 22 440 до 27 093 рублей

С 1 января 2026 года россиян ждет очередное повышение минимального размера оплаты труда. Депутаты Госдумы окончательно приняли закон, который поднимет планку МРОТ до 27 093 рублей в месяц.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это повышение затронет интересы миллионов. По оценкам властей, увеличение минималки обеспечит рост заработной платы для примерно 4,6 млн работников по всей стране.

Напомним, с 2025 года МРОТ был установлен на уровне 22 440 рублей.

МРОТ — это законодательно установленный минимум оплаты труда в месяц. Работодатели не имеют права платить сотрудникам, отработавшим полную норму времени, меньше этой суммы.

Ранее сообщалось, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 31% в 2026 году. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год.