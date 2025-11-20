Госдума окончательно утвердила федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. Законопроект прошёл третье чтение.

Доходы казны запланированы на уровне 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн в 2027-м и 45,9 трлн в 2028-м. Из них нефтегазовые поступления составят 8,918 трлн, 9,050 трлн и 9,704 трлн рублей соответственно. Основную же нагрузку на себя возьмут ненефтегазовые доходы: 31,364 трлн, 33,859 трлн и 36,164 трлн рублей.

Расходы бюджета окажутся выше: 44,069 трлн руб. в 2026 году, 46,096 трлн в 2027-м и 49,383 трлн в 2028-м. Это приведет к дефициту в 3,786 трлн, 3,185 трлн и 3,513 трлн рублей соответственно. При этом ВВП за три года должен вырасти почти на 7%, а инфляция — стабилизироваться на уровне 4%.