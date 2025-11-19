Россия и США
19 ноября, 19:16

Повышение МРОТ спровоцирует рост цен на товары

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Повышение минимального размера оплаты труда приведёт к увеличению цен на товары массового потребления. Такое мнение высказала финансовый консультант Татьяна Волкова «Постньюс».

«По факту эти люди находятся за чертой бедности, и когда их покупательная способность вырастет, цена на базовые вещи также станет выше», — сказала она.

Эксперт добавила, что рост МРОТ создаст дополнительную нагрузку на бизнес, что в конечном счёте отразится на стоимости продукции.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года после прохождения законопроектом второго чтения.

