Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Обложка © Life.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на 20,7%. Так, МРОТ в следующем году составит 27 093 рубля в месяц.
Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплат почти 4,6 млн россиян.
Поправки вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». Законопроект был внесен правительством в рамках «бюджетного пакета».
Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в России минимальный размер оплаты труда увеличивается темпами, которые опережают инфляцию. Он заверил, что «тренд продолжится». Эксперты считают, что грядущее увеличение МРОТ приведёт к росту зарплатных ожиданий у сотрудников, чьи текущие доходы находятся на уровне одного-двух минимальных размеров оплаты труда.
