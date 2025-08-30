«Коснётся всех»: В Госдуме рассказали, как повышение МРОТ отразится на гражданах и бизнесе

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится 20,7%. Какие последствия повлечёт за собой эта корректировка и как изменится финансовая картина в стране, объяснила в беседе с 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«На самом деле это коснётся в той или иной степени каждого из работающих граждан. Минимальный размер оплаты труда повлияет не только на госбюджетный сектор экономики, но и на другие», — отметила депутат.

Работодателям придётся пересмотреть структуру фонда оплаты труда. Ведь теперь зарплата уборщика или технического персонала не сможет оставаться на прежнем уровне рядом с окладом инженера или ведущего специалиста. Разрыв в доходах должен стать более ощутимым — не просто символическим, а таким, чтобы мотивировать квалифицированных работников.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 35 тысяч рублей, добавила Бессараб.

«Именно поэтому расчёт МРОТ в этом году делают достаточно амбициозным — 20,7%. Цифра говорит сама за себя», — заключила депутат.