Мишустин: Увеличение МРОТ в России идёт с опережением инфляции

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличивается темпами, которые опережают инфляцию. Об этом заявил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин, комментируя рост показателей МРОТ до отметки, превышающей 27 тысяч рублей.

«Правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22,4 тысячи рублей», — сказал политик.

Он заверил, что «тренд продолжится» и размер МРОТ будет пересматриваться, в частности сейчас значительное повышение коснётся периода с 2026 года.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался в поддержку законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), начиная с 1 января 2026 года. Предполагается, что сумма вырастет на 20,7% — с нынешних 22 440 рублей в месяц до 27 093 рублей. Изменение МРОТ будет способствовать росту зарплат у 4,6 миллиона россиян. Законопроект ранее предложил к рассмотрению Кабинет министров РФ.