13 ноября, 11:52

Профильный комитет ГД одобрил повышение МРОТ в 2026 году

Обложка © Life.ru

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов высказался в поддержку увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Нововведение может вступить в силу с 1 января 2026 года. Законопроекту предстоит второе чтение в ГД РФ. Решение комитета появилось в думской электронной базе.

Поправки предполагаются в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». С начала текущего года МРОТ был на уровне в 22 440 рублей в месяц. В комиссии подчеркнули, что увеличение МРОТ приведёт к росту заработной платы у 4,6 миллиона работников.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на 20,7%. Так, МРОТ в следующем году составит 27 093 рубля в месяц.

