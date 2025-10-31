Экономист объяснила, что изменится в жизни россиян при повышении МРОТ до 45 тыс. рублей

Повышение МРОТ до 45 тысяч рублей окажет комплексное влияние на экономику и социальную сферу России, заявила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда регулирует не только зарплаты, но и влияет на расчёт больничных, декретных выплат и других социальных пособий, выполняя функцию нижнего порога доходов до вычета налогов.

По словам экономиста, запланированное повышение МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году уже затронет около 4,5 миллиона работников, способствуя росту доходов населения и сокращению бедности. Однако дальнейшее увеличение до 45 тысяч рублей требует взвешенного подхода. С одной стороны, это соответствует требованию обеспечения минимально необходимого уровня жизни, с другой, создаст дополнительную нагрузку на бизнес через рост себестоимости продукции.

Эксперт предупредила, что значительное повышение зарплатной нагрузки может спровоцировать инфляционные процессы и вынудить работодателей либо сокращать персонал, либо уходить в теневой сектор экономики. Поэтому вопрос установления нового размера МРОТ требует комплексного анализа всех возможных социально-экономических последствий.

«В итоге подобного рода инициатива может навредить как раз тем самым людям, которым правительство и пытается помочь», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Life.ru сообщал, что МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей и превысит прожиточный минимум на 31%. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год. Тем не менее в Госдуме предложили поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года.