Финансист рассказал, кому из россиян могут заблокировать счёт в банке под конец 2025 года

Примерно 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с усилением контроля со стороны банков во втором полугодии 2025 и первом полугодии 2026 года, предупредил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. По его словам, повышенному вниманию подвергаются операции с характеристиками, которые кредитные организации считают «подозрительными».

К ним относятся систематические поступления одинаковых сумм от разных отправителей, а также использование личных счетов для регулярных коммерческих доходов при отсутствии официального статуса предпринимателя. Финансист пояснил, что банки обязаны контролировать такие операции в соответствии с законом 115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов. Особому риску, по его оценке, подвергаются самозанятые, работающие без официального оформления, чья доля в экономике остаётся значительной.

«Прогнозируемая доля россиян, которые могут столкнуться с ограничениями (запрос документов, временная блокировка счёта) во второй половине 2025 года и в первом полугодии 2026 года, может вырасти до 15–20% от числа активных пользователей, получающих регулярные переводы», — отметил собеседник «Газеты.ru».