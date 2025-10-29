ФНС сообщила о росте прозрачности доходов населения за счёт самозанятости

Он ознакомил участников круглого стола в Совете Федерации с результатами исследования. Статистические данные демонстрируют значительное улучшение ситуации за период с 2019 по 2024 годы: количество граждан, не декларирующих каких-либо доходов, сократилось более чем в четыре раза — с 5,8 до 1,3 миллиона человек. При этом численность официально трудоустроенных лиц осталась практически неизменной — от 4,7 миллиона человек в 2019 году до 4,8 миллиона к концу отчётного периода.