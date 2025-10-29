ФНС сообщила о росте прозрачности доходов населения за счёт самозанятости
В России наблюдается существенное снижение числа граждан, не предоставивших налоговые декларации о доходах. За период с 2019 по 2024 год их количество уменьшилось более чем в четыре раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева.
Он ознакомил участников круглого стола в Совете Федерации с результатами исследования. Статистические данные демонстрируют значительное улучшение ситуации за период с 2019 по 2024 годы: количество граждан, не декларирующих каких-либо доходов, сократилось более чем в четыре раза — с 5,8 до 1,3 миллиона человек. При этом численность официально трудоустроенных лиц осталась практически неизменной — от 4,7 миллиона человек в 2019 году до 4,8 миллиона к концу отчётного периода.
Представленные цифры наглядно подтверждают, что механизм налога на профессиональный доход эффективно выполняет свою основную функцию, привлекая в правовое поле именно тех граждан, которые ранее находились в теневом секторе экономики.
Ранее в Совете Федерации предложили завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году, однако Правительство России приняло иное решение. Официальное заявление гласит, что текущая система налогообложения для самозанятых сохранится без изменений до 2028 года. До окончания эксперимента никаких изменений в действующих правилах не планируется.
