В Совфеде предложили завершить эксперимент с самозанятостью уже в 2026 году

В Совете Федерации России выступили с инициативой завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году, а не в 2028, как планировалось ранее. Это предложение опубликовали на официальном сайте палаты парламента.

В правительстве уже поднимали вопрос о досрочном завершении этого эксперимента, начатого в 2019 году. В Совете Федерации отметили, что инициатива возникла из необходимости системной корректировки налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.

Сейчас каждый самозанятый платит налог в размере 6% от доходов, получаемых от юридических лиц, и 4% — от физических лиц.

Ранее Федеральная налоговая служба решила узнать мнение самозанятых о параметрах режима налога на профессиональный доход (НПД). Заполнить анкету гражданам предложили на платформе «Мой налог».