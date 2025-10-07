ФНС попросила самозанятых оценить условия налогового режима и его ставки

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила узнать мнение самозанятых о параметрах режима налога на профессиональный доход (НПД). Об этом пишет газета «Ведомости». Заполнить анкету граждане смогут на платформе «Мой налог».

Респондентам предлагается ответить на вопрос, какой процент от дохода они считают «справедливым» для расчёта налога. Там же есть возможные ответы. Россияне смогут выбрать из 11 предлагаемых ставок. Кроме того, ФНС просит самозанятых рассказать, какие действия они примут, если налог окажется неподъёмным для них. Среди вариантов — уйти в тень, перейти в наёмные работники или можно написать свой вариант.

Налоговая служба предлагает самозанятым порассуждать в анкете, как можно усовершенствовать систему налогообложения в их сфере и какие для этого нужны ресурсы. И, наконец, участники опроса должны рассказать, почему всё же они выбрали данный режим и в чём видят преимущества при его использовании.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин напомнил, что долги по налогам могут привести к начислению пени и удержанию части зарплаты. Физические лица обязаны оплатить имущественные налоги — транспортный, на недвижимость, земельный, а также НДФЛ с доходов по вкладам, если проценты превышают необлагаемый лимит. За 2024 год такие платежи необходимо внести не позднее 1 декабря 2025 года.