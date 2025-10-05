Платите вовремя: Россиянам рассказали, когда могут удержать часть зарплаты

Долги по налогам могут привести к начислению пени и удержанию части зарплаты. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

«Если не уплатить налог вовремя, со следующего дня после окончания срока, то есть со 2 декабря, на сумму задолженности автоматически начнёт начисляться пеня. Размер пени рассчитывается по формуле и составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка России за каждый календарный день просрочки», — сказал он.

По словам Епишина, физические лица обязаны оплатить имущественные налоги — транспортный, на недвижимость, земельный, а также НДФЛ с доходов по вкладам, если проценты превышают необлагаемый лимит. За 2024 год такие платежи необходимо внести не позднее 1 декабря 2025 года.

При длительной просрочке налоговая служба может применить более серьёзные меры, а именно обратиться в суд для взыскания задолженности, обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счёт погашения долга и прочее. Сенатор напомнил, что оплату можно произвести несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал госуслуг, онлайн-сервисы банков по УИН или QR-коду, а также в отделениях банков и почтовой связи.

Ранее стало известно, что россияне обязаны уплачивать налог с подарков, если их стоимость превышает четыре тысячи рублей. Однако, это правило не распространяется на подарки от близких родственников — супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр. Такие подарки полностью освобождаются от налогообложения и не требуют отчётности.