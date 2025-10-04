Юрист рассказал, за какие подарки придётся заплатить налог

Физические лица обязаны платить налог с подарков, стоимость которых превышает четыре тысячи рублей. В беседе с газетой «Вечерняя Москва» юрист Дмитрий Кваша уточнил, что из этого правила есть исключение для подарков от близких родственников.

К таковым эксперт отнёс супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр. В этих случаях, по словам юриста, никаких ограничений по стоимости или виду подарка не устанавливается, и они полностью освобождены от налогообложения и отчётности.

«Размер налога составляет стандартные 13 процентов от стоимости превышения лимита. Например, если подарок стоил 10 тысяч рублей, то налогообложению подлежит сумма в размере шести тысяч рублей, потому что четыре тысячи налогом не облагаются. Но есть нюанс», — рассказал он.

Если же ценный презент поступил от третьих лиц, например, от работодателя, и его цена выше установленного лимита, то обязанность по уплате НДФЛ возникает уже у дарителя-начальника. Как пояснил собеседник издания, работодатель должен самостоятельно удержать налог и перечислить его в бюджет.

Кваша добавил, что получение цифровых финансовых активов в дар также признаётся доходом физлица, с которого необходимо отчитаться перед налоговой инспекцией и заплатить налог.

Ранее Life.ru сообщал, что владельцам недвижимости и транспортных средств следует помнить о приближающемся сроке внесения имущественных налогов. Рассчитаться с бюджетом за 2024 год необходимо до 2 декабря 2025 года.