Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 09:44

Юрист рассказал, за какие подарки придётся заплатить налог

Юрист Кваша: Дорогие подарки от третьих лиц требуют уплаты НДФЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Физические лица обязаны платить налог с подарков, стоимость которых превышает четыре тысячи рублей. В беседе с газетой «Вечерняя Москва» юрист Дмитрий Кваша уточнил, что из этого правила есть исключение для подарков от близких родственников.

К таковым эксперт отнёс супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр. В этих случаях, по словам юриста, никаких ограничений по стоимости или виду подарка не устанавливается, и они полностью освобождены от налогообложения и отчётности.

«Размер налога составляет стандартные 13 процентов от стоимости превышения лимита. Например, если подарок стоил 10 тысяч рублей, то налогообложению подлежит сумма в размере шести тысяч рублей, потому что четыре тысячи налогом не облагаются. Но есть нюанс», — рассказал он.

Если же ценный презент поступил от третьих лиц, например, от работодателя, и его цена выше установленного лимита, то обязанность по уплате НДФЛ возникает уже у дарителя-начальника. Как пояснил собеседник издания, работодатель должен самостоятельно удержать налог и перечислить его в бюджет.

Кваша добавил, что получение цифровых финансовых активов в дар также признаётся доходом физлица, с которого необходимо отчитаться перед налоговой инспекцией и заплатить налог.

Мошенники рассылают фейковые письма о налоге, чтобы получить доступ к данным
Мошенники рассылают фейковые письма о налоге, чтобы получить доступ к данным

Ранее Life.ru сообщал, что владельцам недвижимости и транспортных средств следует помнить о приближающемся сроке внесения имущественных налогов. Рассчитаться с бюджетом за 2024 год необходимо до 2 декабря 2025 года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar