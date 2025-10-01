Пришли «письма счастья»: Россиянам напомнили сроки уплаты имущественных налогов

Россиянам напомнили о скором истечении срока оплаты имущественных налогов. Внести деньги за 2024 год владельцы квартир, домов, земельных участков и автомобилей обязаны не позднее 1 декабря 2025-го – времени на это остаётся всего два месяца.

ФНС уже рассылает уведомления по почте и через «Госуслуги» в электронном виде. В них отражаются суммы по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также НДФЛ с доходов, которые не были удержаны работодателем.

Размер начислений зависит от региона, кадастровой стоимости недвижимости и положенных льгот. Кроме того, в этом году налог начисляется и на доходы по банковским вкладам: если проценты за прошлый год превысили 210 тысяч рублей, уплатить НДФЛ придётся также до 1 декабря 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что Минфин подготовил новые налоговые льготы для семей с детьми и участников СВО. В документе предлагается снизить нагрузку по транспортному и земельному налогам для военных и их родственников. Для многодетных родителей предусмотрены вычеты на имущество и землю, а также уточнение правил стандартных вычетов на детей.