Минфин предложил льготы по налогам для семей с детьми и участников СВО

Министерство финансов РФ разработало проект закона, предусматривающий введение новых налоговых льгот. Предложения направлены на адресную поддержку семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО) и их родственников.

Согласно документу, участники СВО и их семьи смогут претендовать на льготы по транспортному и земельному налогам. Для многодетных родителей предлагается предоставить вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Кроме того, уточняются правила применения вычетов на детей: при расчете стандартного вычета будут учитываться только доходы, относящиеся к основной налоговой базе.

В сфере имущественных налогов расширяется возможность применения льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Эту льготу смогут использовать семьи с недееспособными детьми, независимо от их возраста, а не только с несовершеннолетними. Для семей с двумя и более детьми условие предоставления льготы будет считаться выполненным, даже если ребенок родился после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.

