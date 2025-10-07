Глава Минтруда высказался против налога на тунеядство
Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею о введении налога на тунеядство.
«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал он в интервью РБК.
Разговоры о введении налога на тудеядство в России ведутся не первый год. Однако согласно опросу ВЦИОМ, более половины граждан не поддерживают такую идею, при этом каждый третий респондент (33%) был за.
