Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 08:23

Глава Минтруда высказался против налога на тунеядство

Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею о введении налога на тунеядство.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», сказал он в интервью РБК.

Налог на лень: В Госдуме оценили идею возродить советский закон о тунеядцах
Налог на лень: В Госдуме оценили идею возродить советский закон о тунеядцах

Разговоры о введении налога на тудеядство в России ведутся не первый год. Однако согласно опросу ВЦИОМ, более половины граждан не поддерживают такую идею, при этом каждый третий респондент (33%) был за.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Антон Котяков
  • Минтруд РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar