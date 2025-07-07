Оглашены результаты опроса россиян о введении налога на тунеядство

Новый опрос ВЦИОМ демонстрирует неоднозначную реакцию россиян на предложение о введении налога для неработающих граждан. Несмотря на то что 59% опрошенных высказываются против этой идеи, каждый третий респондент (33%) готов её поддержать.

Данные исследования свидетельствуют, что наибольшую поддержку инициатива находит среди людей старшего возраста (родившихся в 1948—1967 гг.), тогда как среди молодежи (после 2000 г.р.) с ней согласны лишь 19%. Более того, почти половина участников опроса (45%) выступают за применение к «тунеядцам» жёстких мер, как это было в советские времена.

Удивительно, но среди самих неработающих граждан такая позиция встречается чаще (52%), чем среди тех, кто трудится (41%).