Юрист Матюшенков: «Налог для бездельников» усложнит процесс разводов

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с «Постньюс» отметил, что введение налога для так называемых «профессиональных бездельников» потребует изменений в Семейный кодекс.

Он пояснил, что по действующему законодательству оба супруга имеют равные права на совместно нажитое имущество, даже если один из них во время брака занимался исключительно ведением хозяйства и воспитанием детей. Это считается уважительной причиной отсутствия дохода.

«Семейный кодекс допускает, что человек может не работать, если он занят бытом и семьёй. Это положение является ключевым при бракоразводных процессах. В случае введения санкций за отсутствие официального дохода, нормы кодекса придётся пересматривать», — подчеркнул юрист.