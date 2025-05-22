Юрист Матюшенков: «Налог для бездельников» усложнит процесс разводов
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Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с «Постньюс» отметил, что введение налога для так называемых «профессиональных бездельников» потребует изменений в Семейный кодекс.
Он пояснил, что по действующему законодательству оба супруга имеют равные права на совместно нажитое имущество, даже если один из них во время брака занимался исключительно ведением хозяйства и воспитанием детей. Это считается уважительной причиной отсутствия дохода.
«Семейный кодекс допускает, что человек может не работать, если он занят бытом и семьёй. Это положение является ключевым при бракоразводных процессах. В случае введения санкций за отсутствие официального дохода, нормы кодекса придётся пересматривать», — подчеркнул юрист.
Ранее сообщалось, что идею об обязательной уплате НДФЛ и взносов в ОМС для безработных с теневыми доходами поддерживают лишь 17% россиян, тогда как 63% выступили против. Каждый пятый опрошенный затруднился оценить данное предложение. Молодые люди в возрасте до 35 лет отнеслись к инициативе более негативно, чем респонденты старше 45 лет. Среди мужчин сторонников было больше, чем среди женщин.