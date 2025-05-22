Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 15:23

Юрист Матюшенков: «Налог для бездельников» усложнит процесс разводов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maples Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maples Images

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с «Постньюс» отметил, что введение налога для так называемых «профессиональных бездельников» потребует изменений в Семейный кодекс.

Он пояснил, что по действующему законодательству оба супруга имеют равные права на совместно нажитое имущество, даже если один из них во время брака занимался исключительно ведением хозяйства и воспитанием детей. Это считается уважительной причиной отсутствия дохода.

«Семейный кодекс допускает, что человек может не работать, если он занят бытом и семьёй. Это положение является ключевым при бракоразводных процессах. В случае введения санкций за отсутствие официального дохода, нормы кодекса придётся пересматривать», — подчеркнул юрист.

Россияне не оценили идею введения налога для «профессиональных бездельников»
Россияне не оценили идею введения налога для «профессиональных бездельников»

Ранее сообщалось, что идею об обязательной уплате НДФЛ и взносов в ОМС для безработных с теневыми доходами поддерживают лишь 17% россиян, тогда как 63% выступили против. Каждый пятый опрошенный затруднился оценить данное предложение. Молодые люди в возрасте до 35 лет отнеслись к инициативе более негативно, чем респонденты старше 45 лет. Среди мужчин сторонников было больше, чем среди женщин.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar