Россияне не оценили идею введения налога для «профессиональных бездельников»

Россияне не одобрили инициативу профессора Александра Сафонова из Финансового университета при правительстве РФ о введении фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взноса в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для «профессиональных бездельников». Лишь 17% респондентов поддержали идею, в то время как 63% высказались против. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое публикует РБК.

«С каких средств неработающий ребёнок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!» — задались вопросом участники исследования.

Каждый пятый опрошенный затруднился оценить данное предложение. Молодые люди в возрасте до 35 лет отнеслись к инициативе более негативно, чем респонденты старше 45 лет. Среди мужчин сторонников было больше, чем среди женщин. При этом поддержка идеи возрастала пропорционально уровню дохода респондента.

Профессор Сафонов аргументировал свою инициативу тем, что неработающие граждане трудоспособного возраста пользуются теми же социальными благами и инфраструктурой, что и работающие, но не вносят вклад в их финансирование. По его оценкам, из 15 миллионов неработающих граждан трудоспособного возраста лишь около 1,5 миллиона потенциально могут быть вовлечены в официальную занятость.