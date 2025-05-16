Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 20:24

В Госдуме предложили освободить часть россиян от налога на садовые дома

Сергей Миронов призвал освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lena Miava

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lena Miava

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил освободить от налога на недвижимость некоторых владельцев садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Об этом сообщает 360.ru.

Согласно действующему законодательству, освобождены от уплаты налога на имущество герои СССР и России, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, пострадавшие от радиации, а также пенсионеры и родители или супруги погибших военнослужащих.

Названы 4 причины не платить налог с продажи автомобиля
Названы 4 причины не платить налог с продажи автомобиля

«Но проблема в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется», — уточнил руководитель фракции СРЗП.

Миронов предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и дополнить список объектов недвижимости, на которые распространяются льготы, «единственным садовым домом» площадью более 50 квадратных метров. Принятие законопроекта поможет снизить налоговую нагрузку на социально уязвимые группы россиян, уверен депутат.

В Госдуме предложили запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе
В Госдуме предложили запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий. Кроме того, в Госдуме ранее предложили полностью освободить бойцов СВО от уплаты налогов.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Дача
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar