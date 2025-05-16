В Госдуме предложили освободить часть россиян от налога на садовые дома

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил освободить от налога на недвижимость некоторых владельцев садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Об этом сообщает 360.ru.

Согласно действующему законодательству, освобождены от уплаты налога на имущество герои СССР и России, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, пострадавшие от радиации, а также пенсионеры и родители или супруги погибших военнослужащих.

«Но проблема в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется», — уточнил руководитель фракции СРЗП.