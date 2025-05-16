В Госдуме предложили освободить часть россиян от налога на садовые дома
Сергей Миронов призвал освободить пенсионеров от налога на садовые дома
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lena Miava
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил освободить от налога на недвижимость некоторых владельцев садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Об этом сообщает 360.ru.
Согласно действующему законодательству, освобождены от уплаты налога на имущество герои СССР и России, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, пострадавшие от радиации, а также пенсионеры и родители или супруги погибших военнослужащих.
«Но проблема в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется», — уточнил руководитель фракции СРЗП.
Миронов предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и дополнить список объектов недвижимости, на которые распространяются льготы, «единственным садовым домом» площадью более 50 квадратных метров. Принятие законопроекта поможет снизить налоговую нагрузку на социально уязвимые группы россиян, уверен депутат.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий. Кроме того, в Госдуме ранее предложили полностью освободить бойцов СВО от уплаты налогов.