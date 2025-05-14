В Госдуме предложили полностью освободить бойцов СВО от уплаты налогов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой отменить все налоговые выплаты для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом журналистам рассказали представители политсилы.

Ранее Минфин анонсировал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от транспортного и земельного налогов для бойцов СВО и их семей. Миронов поддержал эту меру, но подчеркнул, что подход к льготам для военных должен быть более системным. Политик напомнил, что ещё в марте 2023 года его партия предлагала ввести федеральный стандарт поддержки участников спецоперации, включая отмену транспортного, имущественного и подоходного налогов. Однако тогда инициатива осталась без внимания.

«Спустя полтора года вышло решение по налогу на имущество. Но почему-то кроме земельных участков, и только теперь этот косяк хотят исправить, да и то ограничив льготу шестью сотками. А если у человека 12 соток — он что, олигарх? Что за крохоборство?!» — приводит его слова 360.ru.

Он также отметил, что СРЗП ещё в апреле 2023 года направила в правительство законопроект об отмене транспортного налога для военных. Кроме того, Миронов упомянул о поручении президента Владимира Путина разработать единые правила предоставления региональной помощи военнослужащим и их семьям.