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12 мая, 07:48

Курским бизнесменам продлили отсрочку от уплаты налогов

Кабмин РФ на год продлил отсрочку налогов для бизнеса в Курской области

ФНС. Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

ФНС. Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Предприниматели Курской области смогут платить налоги и страховые взносы позже, так как правительство РФ продлило отсрочку для них ещё на год. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующее решение, о чем проинформировали в пресс-службе кабмина.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели и организации, ведущие деятельность в приграничных районах Курской области, а также на территориях, где действует режим контртеррористической операции или принято решение об отселении жителей. Кроме того, теперь эта мера охватывает и обособленные подразделения этих организаций, а также агропромышленные предприятия и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства.

«Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение ещё одного года – равными частями ежемесячно», – говорится в сообщении.

По словам членов правительства, эта поддержка поможет компаниям увеличить доступные оборотные средства, которые они смогут направить на приобретение сырья и оборудования, а также на выплату заработной платы сотрудникам.

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Ранее предприятиям Краснодарского края, пострадавшим в результате инцидента с танкерами в Керченском проливе, была предоставлена возможность отложить выплату некоторых налогов и страховых взносов.

Алиса Хуссаин
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