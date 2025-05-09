Власти Украины захотели взимать налоги с российских военнопленных
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Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий налогообложение российских военнопленных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук у себя в соцсетях.
Согласно инициативе, пленные военнослужащие будут классифицированы как физические лица-нерезиденты и обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Для этого планируется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.
Как пояснил Мельничук, налоговыми агентами будут выступать учреждения, в которых содержатся военнопленные, включая лагеря, СИЗО и исправительные учреждения. Эти организации должны будут начислять доход за выполненные работы, удерживать налоги и отчитываться перед налоговыми органами. Из его сообщения также следует, что пленных на территории Украины начали привлекать к оплачиваемому труду.
Напомним, что очередной обмен пленными по схеме 205 на 205 между Россией и Украиной состоялся буквально на днях. Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. Прошлый обмен прошёл 19 апреля по формуле «246 на 246». Украина вернула 246 российских военнослужащих, Россия — 246 украинских.