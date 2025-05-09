Власти Украины захотели взимать налоги с российских военнопленных

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий налогообложение российских военнопленных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук у себя в соцсетях.

Согласно инициативе, пленные военнослужащие будут классифицированы как физические лица-нерезиденты и обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Для этого планируется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

Как пояснил Мельничук, налоговыми агентами будут выступать учреждения, в которых содержатся военнопленные, включая лагеря, СИЗО и исправительные учреждения. Эти организации должны будут начислять доход за выполненные работы, удерживать налоги и отчитываться перед налоговыми органами. Из его сообщения также следует, что пленных на территории Украины начали привлекать к оплачиваемому труду.