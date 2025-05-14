Москалькова: Выплаты ветеранам боевых действий необходимо увеличить

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий должна быть больше, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Нынешняя сумма в 4,5 тысячи рублей не соответствует вкладу бойцов в обеспечение безопасности государства. Об этом сообщает URA.ru.

«Ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тысячи рублей. Но думаю, нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала», — заявила Москалькова на координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге.

Омбудсмен предложила обратиться к государственным органом с просьбой об увеличении выплат ветеранам боевых действий.