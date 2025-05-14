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14 мая, 10:16

Москалькова: Выплаты ветеранам боевых действий необходимо увеличить

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий должна быть больше, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Нынешняя сумма в 4,5 тысячи рублей не соответствует вкладу бойцов в обеспечение безопасности государства. Об этом сообщает URA.ru.

«Ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тысячи рублей. Но думаю, нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала», — заявила Москалькова на координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге.

Омбудсмен предложила обратиться к государственным органом с просьбой об увеличении выплат ветеранам боевых действий.

В Госдуме предложили запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе
В Госдуме предложили запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе

В Госдуме ранее предложили полностью освободить бойцов СВО от уплаты налогов. Также там заявили, что подход к льготам для военных должен быть более системным. Подчёркивается, что СРЗП ещё в апреле 2023 года направила в правительство законопроект об отмене транспортного налога для военных.

Полина Никифорова
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