Москалькова: Выплаты ветеранам боевых действий необходимо увеличить
Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна
Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий должна быть больше, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Нынешняя сумма в 4,5 тысячи рублей не соответствует вкладу бойцов в обеспечение безопасности государства. Об этом сообщает URA.ru.
«Ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тысячи рублей. Но думаю, нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала», — заявила Москалькова на координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге.
Омбудсмен предложила обратиться к государственным органом с просьбой об увеличении выплат ветеранам боевых действий.
В Госдуме ранее предложили полностью освободить бойцов СВО от уплаты налогов. Также там заявили, что подход к льготам для военных должен быть более системным. Подчёркивается, что СРЗП ещё в апреле 2023 года направила в правительство законопроект об отмене транспортного налога для военных.