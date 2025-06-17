В России оценили вероятность введения налога на пенсии

В России маловероятно введут налоги на пенсию в ближайшем будущем. Об этом заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к её изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе. Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон — такое решение принимается на федеральном уровне. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют», — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.ru».

Никитин сослался на сведения Минфина, согласно которым в прошлом году в Социальный фонд РФ поступило 13,5 триллиона рублей. Из них почти шесть триллионов рублей — это взносы по страховке. Депутат добавил, что сейчас в России живёт около 42,5 миллиона пенсионеров, а средняя страховая пенсия по старости — 23 449 рублей (согласно данным СФР на начало текущего года). По словам Никитина, любое налогообложение сократит выплаты в 10% — на 2,35 тысячи рублей, а это значительная сумма для пенсионеров.

Собеседник газеты выразил мнение, что пенсии должны составлять 40% от средней зарплаты по регионам и быть не менее 35 тысяч рублей. Кроме того, ежегодная индексация пенсий должна соответствовать уровню инфляции.