«Я бы очень обрадовалась»: Цыганова поддержала идею о снижении налогов для супружеских пар
Цыганова: Традиции крепкой семьи должны поощряться привилегиями
Виктория Цыганова. Обложка © VK / Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова поддержала идею по понижению налогов для супружеских пар, давно состоящих в браке. Своим мнением на этот счёт артистка поделилась в беседе с Life.ru.
Конечно, пусть понижают налоги для пар, кто давно в браке. Если люди живут в крепкой семье, то традиции, возможно, тоже должны быть хоть как-то отмечены, привилегированы. Я живу, например, уже 40 лет в счастливом браке.
«В общем, наверное, люди в браке, живущие много лет, сохраняющие традиции, это тоже хорошо. Я бы обрадовалась такой инициативе, тем более я на пенсии уже, в 12 тысяч рублей. Я бы очень обрадовалась», — добавила она.
Напомним, общественный центр «Иван чай» призвал председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину ввести налоговые льготы для семей, которые состоят в браке более трёх лет. В частности, налогообложение предлагают снизить на 2–3%.