«Я бы очень обрадовалась»: Цыганова поддержала идею о снижении налогов для супружеских пар

Певица Вика Цыганова поддержала идею по понижению налогов для супружеских пар, давно состоящих в браке. Своим мнением на этот счёт артистка поделилась в беседе с Life.ru.

Конечно, пусть понижают налоги для пар, кто давно в браке. Если люди живут в крепкой семье, то традиции, возможно, тоже должны быть хоть как-то отмечены, привилегированы. Я живу, например, уже 40 лет в счастливом браке.

«В общем, наверное, люди в браке, живущие много лет, сохраняющие традиции, это тоже хорошо. Я бы обрадовалась такой инициативе, тем более я на пенсии уже, в 12 тысяч рублей. Я бы очень обрадовалась», — добавила она.