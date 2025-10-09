Кабмин опроверг изменение налогового режима самозанятых в 2026 году

В Правительстве России официально заявили, что система налогового режима для самозанятых останется неизменной до 2028 года. Никаких нововведений в существующих условиях до завершения эксперимента не предусматривается.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году», — цитирует сообщение правительства ТАСС.

Напомним, что ранее предложение о досрочном завершении эксперимента в 2026 году было озвучено в Совете Федерации России. Там подчеркнули, что инициатива возникла из необходимости системной корректировки налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.