9 октября, 09:41

Кабмин опроверг изменение налогового режима самозанятых в 2026 году

Кабмин: Система налогов для самозанятых россиян не будет меняться до 2028 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Правительстве России официально заявили, что система налогового режима для самозанятых останется неизменной до 2028 года. Никаких нововведений в существующих условиях до завершения эксперимента не предусматривается.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году», цитирует сообщение правительства ТАСС.

ФНС попросила самозанятых оценить условия налогового режима и его ставки
Напомним, что ранее предложение о досрочном завершении эксперимента в 2026 году было озвучено в Совете Федерации России. Там подчеркнули, что инициатива возникла из необходимости системной корректировки налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.

Полина Никифорова
