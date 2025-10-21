Количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза за три года

Количество самозанятых в России увеличилось в 2,5 раза за последние три года, достигнув 14,63 млн человек к 30 сентября 2025 года, по данным на 30 сентября 2022 года их было 5,82 млн. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такая позитивная динамика связана, прежде всего, с огромным удобством регистрации в качестве самозанятого: всё можно сделать в приложении «Мой налог»… режим самозанятости не будет досрочно отменён, а также не будут увеличиваться налоговые ставки и уменьшаться предельный размер доходов до 2028 года», – подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин отметил, что условия для самозанятых останутся стабильными до 2028 года, а дальнейшие изменения будут определены после анализа опыта использования этого режима. Сейчас самозанятые платят налог в 4% (с физлиц) или 6% (с юрлиц и ИП).

Балынин также сообщил, что с 2026 года самозанятым станет доступно добровольное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, что станет дополнительной мерой поддержки. Законопроект об этом уже находится на рассмотрении в Госдуме.