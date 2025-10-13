Экономист предупредил, что самозанятые массово перейдут на ГПХ при отмене статуса

Отмена особого налогового режима для самозанятых в России не устранит практику маскировки трудовых отношений контрактами с данной группой лиц. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

«Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ», — указал специалист в беседе с «Газетой.ru».

Профессор считает, что подобный шаг не спровоцирует массового заключения трудовых договоров, поскольку это невыгодно работодателям с экономической точки зрения. Более того, это не гарантирует автоматического начисления страховых выплат за физических лиц, если не будет принят соответствующий законодательный акт.

По его подсчётам, от 60 до 70 процентов бывших самозанятых предпочтут перейти на гражданско-правовые договоры, при которых удерживается налог на доходы физических лиц.