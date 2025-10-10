Около 40% самозанятых могут уйти в тень при отмене режима

Исследование, проведённое платформой для работы с самозанятыми «Консоль» (данные имеются в распоряжении ТАСС), предупреждает о серьёзных рисках, связанных с возможной отменой специального налогового режима для самозанятых граждан. По оценкам платформы, если эксперимент завершат досрочно, до 40% участников рынка могут вернуться к неформальной занятости и уклонению от уплаты налогов.

Как отмечается в выводах исследования «Консоль», режим НПД (налог на профессиональный доход) успешно вывел из тени тех, кто трудится на себя с годовым доходом до 2,4 млн рублей, поскольку ранее эти доходы часто принимались на личные карты без уплаты налогов. В случае отмены режима, уход в тень прогнозируется в первую очередь в секторах доставки, общепита (HoReCa), розничной торговли и бытовых услуг.

Анализ финансовой нагрузки показывает резкий скачок обязательств. При текущей ставке 4-6%, средний самозанятый платит государству около 48 000 рублей в год. Если перевести этих специалистов на общую систему с НДФЛ (13%) и страховыми взносами (30%), годовое бремя возрастет до 414 000 рублей, что эквивалентно почти восьмикратной сумме текущих отчислений.

Руководитель проектов развития «Консоль» Александр Авдеев пояснил, что, хотя режим самозанятости пока существует в рамках эксперимента, существует высокая вероятность его пролонгации. Однако, если отмена всё же произойдет, Авдеев считает, что наиболее уязвимыми окажутся не только HoReCa и доставка, но и складская логистика, IT-сектор и креативные индустрии.

Согласно статистике платформы, 53% самозанятых составляют мужчины, при этом доминирует самая молодая возрастная группа — 18–25 лет (48%). Лидерами по числу зарегистрированных самозанятых остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Справка о режиме: Налог на профессиональный доход (4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами/ИП) действует с 2019 года для граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год. Эксперимент по его применению продлится до конца 2028 года.

Ранее в кабмине уточнили, что действующая система налогового режима для самозанятых останется без изменений как минимум до 2028 года. Там подчеркнули, что никаких нововведений до завершения эксперимента не планируется.