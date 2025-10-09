Самозанятые россияне смогут оформлять оплачиваемые больничные со следующего года

С 1 января самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные. Для этого им предложат добровольно застраховаться в Социальном фонде и вносить небольшие ежемесячные взносы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Со следующего года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого достаточно добровольно застраховаться в социальном фонде и перечислять ежемесячные взносы — порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц», — сказал он на правительственном совещании.

По словам главы кабмина, сумма взноса будет зависеть от выбранного уровня страхования — 35 или 50 тысяч рублей в год. Размер выплаты также рассчитает сам фонд, учитывая стаж и индивидуальные параметры. Мишустин уточнил, что если самозанятому не потребуется оформлять больничный дольше полутора лет, взнос можно будет сократить. Нововведение позволит миллионам граждан, работающих на себя, получать компенсацию при временной нетрудоспособности.

Ранее в кабмине уточнили, что действующая система налогового режима для самозанятых останется без изменений как минимум до 2028 года. Там подчеркнули, что никаких нововведений до завершения эксперимента не планируется.