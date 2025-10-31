Россия и США
31 октября, 12:06

Россиян, которые не платят налоги, может стать на четверть меньше

Введение нормативов по доходам для граждан, не имеющих объективных причин для отсутствия занятости, может сократить число россиян, занятых в теневой экономике, на 25%. Такой прогноз «Газете.ru» дала эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

Экономист отметила, что для эффективной легализации доходов необходима стабильная и прозрачная система учёта, однако предупредила о высокой стоимости реализации подобных мер. По её словам, прежде чем внедрять инициативу, следует тщательно оценить затраты на создание системы контроля, возможные бюрократические сложности и риски коррупции.

«По моему мнению, для выхода из тени нужна стабильная, прозрачная и предсказуемая система учёта и контроля. Действительно, введение мер в виде «кнута» для стимулирования легализации доходов может быть эффективным. Можно ожидать сокращение на 25% или даже больше, если посмотреть на опыт других стран», — заключила кандидат экономических наук.

Набиуллина: Большая часть россиян считает инфляцию несправедливым налогом

Ранее ФНС сообщила, что в России наблюдается существенное снижение числа граждан, не предоставивших налоговые декларации о доходах. За период с 2019 по 2024 год их количество уменьшилось более чем в четыре раза.

