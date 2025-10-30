Набиуллина: Большая часть россиян считает инфляцию несправедливым налогом
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Большинство россиян считают высокую инфляцию несправедливым налогом. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе.
«Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы», — считает она.
Она добавила, что основная тяжесть этого налога ложится на наименее защищённые категории граждан с невысокими доходами. Глава Центробанка также отметила, что на протяжении нескольких лет инфляция стабильно входит в число самых тревожных проблем для населения.
Ранее в ходе своего выступления в Госдуме Эльвира Набиуллин предупредила, что активное распространение льготных кредитов в экономике влечёт за собой повышение ключевой ставки. Такая мера, по её словам, необходима для сдерживания инфляционных процессов, поскольку только увеличение ставки позволяет сохранить баланс и предотвратить неконтролируемый рост цен.
