Набиуллина: Большая часть россиян считает инфляцию несправедливым налогом

Большинство россиян считают высокую инфляцию несправедливым налогом. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе.

«Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы», — считает она.

Она добавила, что основная тяжесть этого налога ложится на наименее защищённые категории граждан с невысокими доходами. Глава Центробанка также отметила, что на протяжении нескольких лет инфляция стабильно входит в число самых тревожных проблем для населения.

Ранее в ходе своего выступления в Госдуме Эльвира Набиуллин предупредила, что активное распространение льготных кредитов в экономике влечёт за собой повышение ключевой ставки. Такая мера, по её словам, необходима для сдерживания инфляционных процессов, поскольку только увеличение ставки позволяет сохранить баланс и предотвратить неконтролируемый рост цен.