Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 12:22

Набиуллина: Большая часть россиян считает инфляцию несправедливым налогом

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Большинство россиян считают высокую инфляцию несправедливым налогом. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе.

«Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы», считает она.

Она добавила, что основная тяжесть этого налога ложится на наименее защищённые категории граждан с невысокими доходами. Глава Центробанка также отметила, что на протяжении нескольких лет инфляция стабильно входит в число самых тревожных проблем для населения.

Набиуллина: Кредиты для предприятий остаются дорогими, но временно
Набиуллина: Кредиты для предприятий остаются дорогими, но временно

Ранее в ходе своего выступления в Госдуме Эльвира Набиуллин предупредила, что активное распространение льготных кредитов в экономике влечёт за собой повышение ключевой ставки. Такая мера, по её словам, необходима для сдерживания инфляционных процессов, поскольку только увеличение ставки позволяет сохранить баланс и предотвратить неконтролируемый рост цен.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar