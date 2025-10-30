Набиуллина: Кредиты для предприятий остаются дорогими, но временно

Кредитные ресурсы для российских предприятий сохраняются на высоком уровне, но эта ситуация носит временный характер. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной Думе.

«Да, кредиты остаются дорогими, но это временно, на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос», — сказала Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что снижение ключевой ставки при сохраняющейся высокой инфляции привело бы к обратному эффекту — резкому росту цен с последующим увеличением стоимости заимствований.

По её словам, умеренные ставки по кредитам станут возможны только после устойчивого снижения инфляционного давления и балансировки спроса и предложения на рынке.

Ранее Набиуллина заявила, что расширение программ льготного кредитования может потребовать повышения ключевой ставки для сдерживания инфляционных процессов. Она пояснила, что чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, подчеркнув необходимость сохранения макроэкономического равновесия между мерами стимулирования экономики и обеспечением ценовой стабильности.