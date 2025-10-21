Лидер СРЗП Миронов предложил повысить минимальные пенсии до уровня МРОТ

В Госдуме подготовили законопроект, который предполагает установить минимальную пенсию на основе МРОТ, а не прожиточного минимума пенсионера. Его представил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, сообщили в пресс-службе.

«Очевидно, что такое несоответствие создаёт необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны», — сказал он.

Законопроект предполагает изменения в закон «О государственной социальной помощи». В действующей редакции материальное обеспечение неработающего пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума, и социальная доплата производится через федеральные и региональные механизмы. Проект Миронова предлагает использовать федеральный МРОТ в качестве базового показателя для всех регионов.

На 1 января текущего года МРОТ составляет 22 440 рублей, тогда как прожиточный минимум пенсионера в отдельных регионах значительно ниже: в Москве — 17 897 рублей, в Московской области — 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рублей и в других регионах ещё меньше. По мнению депутата, принятие законопроекта позволит повысить качество жизни пенсионеров и установить более справедливый принцип определения минимального уровня пенсионного обеспечения.

