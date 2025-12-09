Путин открыл президентский Совет по правам человека
Обложка © kremlin.ru
В преддверии Международного дня прав человека Владимир Путин собрал заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. В своем обращении к участникам глава государства выразил признательность членам совета за их деятельность.
Путин проводит президентский Совет по правам человека. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Граждане вам доверяют, ценят ваш труд. А он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас и с негодованием, с возмущением, и в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости — внятного, чёткого результата», — сказал Путин, открывая заседание.
Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека играет ключевую роль в обеспечении социально-экономических прав россиян и стимулировании развития гражданского общества в стране. Этот консультативный орган вырабатывает рекомендации, которые затем трансформируются в конкретные практические действия.
А накануне Путин обновил состав президентского Совета по правам человека. В частности, в совет вошли Мария Большакова, возглавляющая «Союз семей военнослужащих России», советник фонда развития технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.
