Путин открыл президентский Совет по правам человека

«Граждане вам доверяют, ценят ваш труд. А он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас и с негодованием, с возмущением, и в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости — внятного, чёткого результата», — сказал Путин, открывая заседание.