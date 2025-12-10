Путин и президент Индонезии проводят переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Кремле, что подчёркивает важность двустороннего сотрудничества и необходимость укрепления отношений между двумя странами.

На встрече обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных организациях и реализация совместных проектов. Переговоры проходят в теплой и конструктивной атмосфере.

А в начале декабря Путин находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. Отъездная церемония с красной дорожкой и личными проводами министра иностранных дел Индии Джайшанкара подчеркнула уровень визита. Путин поблагодарил индийскую сторону за образцовую организацию безопасности.