10 декабря, 10:20

Путин и президент Индонезии проводят переговоры в Кремле

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL

Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Кремле, что подчёркивает важность двустороннего сотрудничества и необходимость укрепления отношений между двумя странами.

На встрече обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных организациях и реализация совместных проектов. Переговоры проходят в теплой и конструктивной атмосфере.

Кремль анонсировал визит Путина в Ашхабад
А в начале декабря Путин находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. Отъездная церемония с красной дорожкой и личными проводами министра иностранных дел Индии Джайшанкара подчеркнула уровень визита. Путин поблагодарил индийскую сторону за образцовую организацию безопасности.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Индонезия
  • Политика России
  • Политика
