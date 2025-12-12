Путин начал переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики не стали делать никаких публичных заявлений перед началом разговора.

О том, что главы РФ и Турции встретятся в Туркменистане было известно заранее. В Кремле сообщали, что ключевой темой их беседы станут вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Российского лидера встретили с цветами и почётным караулом. Президент РФ уже провёл переговоры с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В рамках визита российский лидер проведёт ряд встреч и выступит на форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.