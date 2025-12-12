Путин в Индии
12 декабря, 10:28

Путин начал переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде

Обложка © Life.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики не стали делать никаких публичных заявлений перед началом разговора.

О том, что главы РФ и Турции встретятся в Туркменистане было известно заранее. В Кремле сообщали, что ключевой темой их беседы станут вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Путин провёл встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Туркменистане

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Российского лидера встретили с цветами и почётным караулом. Президент РФ уже провёл переговоры с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В рамках визита российский лидер проведёт ряд встреч и выступит на форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Туркменистан
  • Мировая политика
  • Политика
