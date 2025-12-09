Лукашенко назвал Трампа молодцом
Обложка © Life.ru
Как бы разные силы не пытались принизить роль президента США Дональда Трампа, «он молодец». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя усилия главы Белого дома по урегулированию конфликта на Украине.
«Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?» — приводит слова Лукашенко БелТА.
А ранее в Кремле рассказали, что на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и американской делегацией обсуждались четыре новых документа по мирному плану Дональда Трампа. При этом сам президент Штатов выразил разочарование Владимиром Зеленским, который до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.