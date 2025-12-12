Лукашенко признался, что ему нравится, как действует Трамп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично заявил, что ему очень нравятся последние действия американского лидера Дональда Трампа. Своё мнение он высказал во время встречи со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом в Минске.

Александр Лукашенко о политике Дональда. Видео © Telegram / Пул Первого

«Говорят, что Трамп любит лесть, но я не ради лести хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», — сказал глава республики.

Белорусский лидер добавил, что у Минска есть много вопросов к Вашингтону. По его словам, мир меняется очень быстро, появляются новые вызовы, которые необходимо обсуждать. Лукашенко допустил, что некоторые из этих проблем им с американским представителем удастся решить уже сегодня.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко принял в своей резиденции делегацию США во главе со спецпосланником президента Штатов Джоном Коулом. Встреча прошла за закрытыми дверьми, и её конкретная повестка не разглашалась, однако стороны договорились о продолжении переговоров уже 13 декабря.