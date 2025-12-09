Лукашенко заявил о размещении войск во второй линии на границе с Украиной

Белоруссия вынуждена выставлять во вторую линию свои войска на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, ситуация на границе «более-менее стабилизировалась», однако проблем на этом направлении остаётся «выше крыши». Лукашенко сообщил, что ему доложили о необходимости строительства новых застав и дополнительного обеспечения пограничников вооружением.

Президент также отметил, что европейские государства, включая Польшу, наращивают военные бюджеты и численность армий. Он выразил мнение, что такие решения не принимаются «просто так» и связаны с противостоянием России и Белоруссии с западными странами.

После начала конфликта на Украине Белоруссия усилила контроль на южной границе, периодически сообщая о попытках провокаций и нарушениях воздушного пространства. Минск неоднократно заявлял, что не планирует участвовать в конфликте, но будет принимать меры для защиты своей территории и сдерживания возможных угроз.

Польша и страны Балтии в течение последних двух лет объявили о масштабном усилении безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе о строительстве фортификаций, расширении военной инфраструктуры и увеличении численности армий. Это стало дополнительным фактором напряжённости в регионе, на фоне которой Белоруссия регулярно фиксирует рост военной активности соседних государств.