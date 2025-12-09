Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 12:54

Лукашенко заявил о размещении войск во второй линии на границе с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белоруссия вынуждена выставлять во вторую линию свои войска на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, ситуация на границе «более-менее стабилизировалась», однако проблем на этом направлении остаётся «выше крыши». Лукашенко сообщил, что ему доложили о необходимости строительства новых застав и дополнительного обеспечения пограничников вооружением.

Лукашенко уверен «как никогда», что конфликт на Украине близок к окончанию
Лукашенко уверен «как никогда», что конфликт на Украине близок к окончанию

Президент также отметил, что европейские государства, включая Польшу, наращивают военные бюджеты и численность армий. Он выразил мнение, что такие решения не принимаются «просто так» и связаны с противостоянием России и Белоруссии с западными странами.

После начала конфликта на Украине Белоруссия усилила контроль на южной границе, периодически сообщая о попытках провокаций и нарушениях воздушного пространства. Минск неоднократно заявлял, что не планирует участвовать в конфликте, но будет принимать меры для защиты своей территории и сдерживания возможных угроз.

Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится

Польша и страны Балтии в течение последних двух лет объявили о масштабном усилении безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе о строительстве фортификаций, расширении военной инфраструктуры и увеличении численности армий. Это стало дополнительным фактором напряжённости в регионе, на фоне которой Белоруссия регулярно фиксирует рост военной активности соседних государств.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar