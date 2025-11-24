Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится

«Тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время — так о конфликте высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал он в ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Напомним, что сейчас обсуждается мирный план по Украине, предложенный США. Ранее Дональд Трамп одобрил документ из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования конфликта. Однако Владимир Зеленский захотел переписать план вместе с лидерами ЕС.