Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 12:25

Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится

Обложка © Life.ru

«Тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время — так о конфликте высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал он в ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Пушков: СВО может завершиться в 2026 году на условиях РФ
Напомним, что сейчас обсуждается мирный план по Украине, предложенный США. Ранее Дональд Трамп одобрил документ из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования конфликта. Однако Владимир Зеленский захотел переписать план вместе с лидерами ЕС.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
