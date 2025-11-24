Специальная военная операция может завершиться в 2026 году на условиях России, заявил сенатор Алексей Пушков на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии. По его словам, 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира, что связано с трудностями предстоящей зимы и недовольством коррупционными скандалами.

«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — цитирует Пушкова URA.ru.

Он отметил, что жители Украины ощущают диссонанс между жертвами, которые несут сами, и поведением властей, которые «набивают карманы и мечтают в последний момент убежать».