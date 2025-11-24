Пушков: СВО может завершиться в 2026 году на условиях РФ
Обложка © Telegram / Алексей Пушков
Специальная военная операция может завершиться в 2026 году на условиях России, заявил сенатор Алексей Пушков на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии. По его словам, 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира, что связано с трудностями предстоящей зимы и недовольством коррупционными скандалами.
«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — цитирует Пушкова URA.ru.
Он отметил, что жители Украины ощущают диссонанс между жертвами, которые несут сами, и поведением властей, которые «набивают карманы и мечтают в последний момент убежать».
Ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС. Алексей Пушков уверен, что Трамп напрасно ожидает благодарности от Зеленского за спасение.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.