24 ноября, 11:29

Пушков: СВО может завершиться в 2026 году на условиях РФ

Обложка © Telegram / Алексей Пушков

Специальная военная операция может завершиться в 2026 году на условиях России, заявил сенатор Алексей Пушков на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии. По его словам, 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира, что связано с трудностями предстоящей зимы и недовольством коррупционными скандалами.

«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — цитирует Пушкова URA.ru.

Он отметил, что жители Украины ощущают диссонанс между жертвами, которые несут сами, и поведением властей, которые «набивают карманы и мечтают в последний момент убежать».

Ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС. Алексей Пушков уверен, что Трамп напрасно ожидает благодарности от Зеленского за спасение.

Борис Эльфанд
