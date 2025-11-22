Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что санкции, финансовые вливания и вооружение со стороны Америки не способны положить конец конфликту на Украине, можно расценивать как наиболее явное свидетельство неработоспособности прежнего американского подхода к украинскому кризису. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе», — написал Пушков в телеграм-канале.

По словам сенатора, вероятно, именно позиция Вэнса стала определяющей в администрации Трампа. Именно поэтому, как отметил Пушков, спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог покидает свой пост. Его подход, схожий с позицией европейских лидеров, оказался несовместим с выбранным Трампом направлением и его мирной инициативой.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.