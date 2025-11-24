Пушков: Трамп напрасно ожидает благодарности от киевского режима за спасение
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Американский лидер Дональд Трамп зря ожидает благодарности от киевского режима за усилия по спасению Украины. С таким заявлением выступил член Совфеда РФ Алексей Пушков.
«Трамп напрасно ждёт благодарности от киевского «руководства» за его усилия по спасению Украины. Её не будет. Администрация [экс-президента США Джо] Байдена и руководители ЕС сделали всё, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей «должен» весь мир», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.
Пушков отметил, что действующие власти Украины втянули страну в военный конфликт с куда более сильной Россией, чего, по мнению Трампа, нельзя было делать. Теперь же киевский режим ожидаемо проигрывает на поле боя, надеясь, что его будут из этого положения вытаскивать.
«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — иронично добавил Пушков.
Напомним, ранее американский лидер у себя в соцсетях сообщил, что украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на территории страны. Примечательно, что слово «руководство» он намеренно взял в кавычки. Трамп считает вооружённое противостояние России и Украины жестоким и ужасным, и в очередной раз подчеркнул: при сильном и правильном руководстве со стороны США и Украины оно бы никогда не началось.