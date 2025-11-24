Американский лидер Дональд Трамп зря ожидает благодарности от киевского режима за усилия по спасению Украины. С таким заявлением выступил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

«Трамп напрасно ждёт благодарности от киевского «руководства» за его усилия по спасению Украины. Её не будет. Администрация [экс-президента США Джо] Байдена и руководители ЕС сделали всё, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей «должен» весь мир», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.

Пушков отметил, что действующие власти Украины втянули страну в военный конфликт с куда более сильной Россией, чего, по мнению Трампа, нельзя было делать. Теперь же киевский режим ожидаемо проигрывает на поле боя, надеясь, что его будут из этого положения вытаскивать.

«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — иронично добавил Пушков.