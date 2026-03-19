Спецпосланник Трампа сообщил, что обсудил с Лукашенко его визит в США
Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул обсудил с Александром Лукашенко перспективы поездки белорусского лидера в Вашингтон. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».
«Мы обсудили также возможную поездку Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Трамп постоянно отзывается о президенте Лукашенко как о своём хорошем друге, уважаемом мировом лидере», — приводит слова Коула «Пул первого».
Визит Коула в Минск стал очередным раундом белорусско-американских переговоров. Ранее, в феврале 2026 года, Лукашенко уже получал приглашение на встречу Совета мира в Вашингтоне, однако тогда не смог его принять из-за плотного рабочего графика и логистических трудностей, связанных с европейскими санкциями. Белоруссию на той встрече представлял глава МИД Максим Рыженков.
