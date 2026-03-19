Лукашенко принимает в Минске спецпосланника Трампа
Обложка © Telegram-канал «Пул Первого»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с делегацией США во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Белорусско-американские переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
«Прямо сейчас Первый принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз Александр Лукашенко принимал Джона Коула в Минске в декабре. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию Дональда Трампа.
