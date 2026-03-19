Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 08:15

Лукашенко принимает в Минске спецпосланника Трампа

Обложка © Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с делегацией США во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Белорусско-американские переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Прямо сейчас Первый принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул», — говорится в сообщении.

Чета Трампов передала Лукашенко личное послание через Джона Коула
Напомним, в прошлый раз Александр Лукашенко принимал Джона Коула в Минске в декабре. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию Дональда Трампа.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar