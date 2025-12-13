Чета Трампов передала Лукашенко личное послание через Джона Коула

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания направили личное сообщение президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Его в Минск доставил специальный посланник США Джон Коул, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Могу рассказать то, что ещё не звучало, такой небольшой, человеческий, интересный момент, что через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — сказала она.

Эйсмонт отметила, что в послании первая пара США выразила благодарность белорусской стороне и лично Лукашенко за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации в Республике. Также в письме Трамп сообщил о большом интересе к возвращению Коула в США для того, чтобы он мог подробно рассказать о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря.

«Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приёме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. Ну и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества», — сказала пресс-секретарь президента Белоруссии.